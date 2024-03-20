دراسة تدق ناقوس الخطر.. المياه الجوفية تتناقص بشكل متسارع عالميا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "دراسة تدق ناقوس الخطر.. المياه الجوفية تتناقص بشكل متسارع".

وقال التقرير: "أزمة التغيرات المناخية أثرت على كل شيء من حولنا حتى وصلت إلى المياه الجوفية في باطن الأرض، حيث كشفت دراسة حديثة عن تأثر المياه الجوفية بشكل كبير جدا خلال الفترة الحالية ما يؤثر بالسلب على المستقبل".

وأضاف أن مجلس "ساينس نيوز" العلمي أجرى دراسة جديدة شملت تحليل بيانات 170 ألف بئر ومراقبة مستوى المياه في هذه الآبار، الدراسة أثبتت أن هناك تراجعا في مناسيب المياه الجوفية حول العالم

وتابع التقرير أن نتيجة الدراسة توصلت أن هناك انخفاضا في مناسيب المياه الجوفية حول العالم، نتيجة الدراسة توصلت إلى أن هناك انخفاضا في مستويات المياه الجوفية أكثر من نصف متر سنويا في 12% من هذه الآبار وبنسبة عشر متر سنويا في 36% من الآبار التي تمت مراقبتها.