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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. و3 قرارات تساهم في حل الأزمة

لحوم
لحوم

رغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي أنعشت السوق المصرية بـ 10 مليارات دولار وإسقاط 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلا أن المواطن المصري لا زال يعاني من أزمة ارتفاع الأسعار ونقص بعد السلع في الأسواق .


فبينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، تظل الأسعار كما هي دون انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، والذي يتطلب تدخل من الأجهزة الرقابية فورًا، و تشديد الرقابة على الأسواق.


في هذت الصدد ، أكدت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من  إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار، إلا أن أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن لا تزال مرتفعة ، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن هذه السلع الأساسية خاصةً في شهر رمضان والتى كانت لا تخلو منها الموائد.

 

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تحرك برلماني بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن

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مزيد من التراجع.. انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

وأرجعت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " سبب ارتفاع أسعار اللحوم الدواجن التجار المحتكرين الذين يستلغون الأزمات، مطالبة الحكومة بضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة عمليات الاحتكار الصادرة من بعض التجار وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوقيع أقصى العقوبات عليهم  .

 

وبعثت عضو موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشارع المصري ، بانضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة ، وعودة الاستقرار مرة اخرى، لاسيما بعد إعلان الحكومة موعد انخفاض أسعار السلع، والتي حدد موعدها المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين الماضي ،  يفيد أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

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