عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الموعد النهائي لانخفاض منها الزيت والأرز

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن أسعار المنتجات والسلع الغذائية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ وأيضا قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.


من جانبها، تبذل كافة القطاعات المختلفة للدولة جهودا كبيرة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا الاطار كشف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر وأكد ايضا أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، وان  الانخفاض ما زال ليس كافيا.


وقال أيضا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، وأكد أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.


وأشار إلى أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع وأن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، وأن رئيس الوزراء عقب وقال إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.


ولفت إلى أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وسيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

السلع اسعار السلع أسعار الزيت أسعار الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

المراجعات النهائية امام الجامعات مسكن مدمر لمستقبل الطلاب..وخبراء يؤكدون استنزاف جيوب أولياء الأمور

سام ألتمان يحرج إيلون ماسك من جديد بشأن انفصاله عن OpenAI

رسميا.. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قصف إسرائيلي للجان توزيع المساعدات ومصرع 23 شخصا

السيسي: القوات المسلحة تتعاون مع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

بـ 13 أدبًا .. كيفية تعظيم وتوقير القرآن الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 عطلة رسمية في شهر أبريل 2024| فما هي؟.. وهذه إجازة عيد الفطر

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

فيديو

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ