والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

قال أشرف عبد العزيز والد الطالب إيهاب والذى قتل على يد مدرس الفيزياء إن المتهم كان ينوى قتل ثلاثة من زملائه وذلك فى حالة حصوله على مبلغ الفدية بعد ارتكابه لجريمته والتخلص من نجله.

وأضاف الأب المكلوم خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة ، أن والدة إيهاب مازالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى انهم عادوا أمس من أداء العمرة وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي.

وعن الواقعة قال المتهم خطط وأعد لجريمته وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وابلغنا بطلبه نصف مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وقال إن المبلغ سيتلقاه عبر 17 خط هاتف محمول.

وأضاف والد الضحية انه اكتشف خلال التحقيقات أن المتهم أعد حيلة اخرى لتلقي المبالغ المالية المحولة وذلك بأنه سيطلب منهم شراء الخطوط التليفونية وسيتم سحب المبالغ عبر ماكينات ATM ويطلب منهم الرقم السري من اجل السحب وعدم كشف أمره.

وطالب والد الطالب إيهاب بالقصاص لحق نجله والعدالة الناجزة بأن تصدر المحكمة حكمها بالإعدام شنقا للمتهم وتنفيذ العقوبة في اسرع وقت أسوة بما جري مع المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف. يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد عززت من تواجدها صباح اليوم الأربعاء بمحيط مجمع محاكم جنوب المنصورة تزامنا مع بدء اولى جلسات المحاكمة. وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها وسط تعزيزات مشددة تأهبا لبدء اولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة.

يترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية،احالة المتهم محمد ع..ع. “”، 26 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف ، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، اثناء تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه في سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع ثمثيلى .

