والد الطالب إيهاب أشرف ضحية الغدر: مدرس الفيزياء ضيع مستقبله وضيعنا معاه

بدأت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية نظر أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

ويترأس الجلسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

قال والد إيهاب أشرف عبدالعزيز ضحية الغدر أنه لم يتوقع أن يقوم القاتل بتلك الجريمة مع ابنه وتسبب في ضياع حياته ومستقبله

ولا نتدخل في إجراءات القضاء وواثقين بسرعة القصاص لنجلي

وأضاف لا أتمنى أن أشاهد المتهم لأني لن أستطيع تمالك نفسي واعصابي أما والدته فتتعرض لانهيار كامل بسبب عدم تصديقها لنا حدث لنجلها.