نبعد عن جروبات الماميز.. نصائح مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية

قدم وليد هندي، استشاري الطب النفسي رسالة هامة لأولياء أمور طلاب الثانوية، قائلًا إن القلق ليس له داعي وذلك لوجود مساحة كبيرة لاستيعاب كافة الطلاب في التعليم الجامعي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه علميًا لا يوجد مسمى “كلية القمة” وأن القمة هو أن يبذل الشخص أقصى ما لديه ليصبح في قمة المجال الذي يدرسه.



البعد عن جروبات الماميز

وتابع أن هناك وزراء لم يكونوا خريجين كليات القمة ولكن باجتهادهم الشخصي حققوا ناجحات كبيرة، مضيفًا: “نبعد عن جروبات الماميز الفترة الجاية”.

وأشار إلى أن الحل بسيط ولا يحتاج إلى تعقيدات والاختبارات التجريبية توجد على منصة مصر الرقمية وفي الجرائد القومية والتي يتم إعدادها من قبل خبراء في التعليم.