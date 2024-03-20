سلاح ومخدرات.. الشرطة تداهم أوكار المجرمين في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لنبات الخشخاش المخدر - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر"الأفيون").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات) و تنفيذ (804) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (عاطلان) كما تم ضبط عدد قضيتين سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (قطعتين سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.