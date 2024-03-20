الإعدام لقاتـ.ل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور.. القصة الكاملة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بقتل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.





جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأنعقد العزم وبيت النية علي قتلها على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحينفرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصاباتمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "محمد . ع" عمدا مع سبقالإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض،وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه، فأحدث ما بهمن إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.