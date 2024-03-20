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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بإنهاء أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ

صدى البلد

وجه الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بإنهاء أعمال تطوير مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ نظرا لكونه مزارا رئيسيا لكافة زوار المحافظة من كافة الجنسيات، وقرر اعادة افتتاحه بعد  أعمال التجديد والفرش في ليلة القدر، وتكريم حفظة القرأن الكريم من أبناء المحافظة به .


جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام. 


وهنأ المحافظ في بداية الاجتماع الرئيس السيسي وجميع قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، وكذا مواطني واهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع عشر من مارس تزامنا مع الذكري ال35 لاسترداد طابا ، وهنأ أمهات المحافظة بمناسبة عيد الام.


وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لكافة رجال الأعمال المساهمين في إعادة الفرش والتطوير، لافتا الى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال فرش ودهانات وسلامة وانارة والاستعانة بشركة متخصصة في أعمال التنظيف والصيانة مع الحفاظ علي الطابع المميز للمسجد، بالإضافة لتطوير المحيط الخارجي للمسجد ، النافورة وأعمال الاند سكيب والزراعات . 


وقرر المحافظ صرف مبلغ 500 جنيه لجميع العاملين بالمحافظة بالإضافة لكرتونة رمضانية بها السلع الغذائية الأساسية بالمجان . 


وتابع محافظ جنوب سيناء أعمال جمع المعلومات الخاصة بمركز المتغيرات المكانية، ووجه رؤساء المدن والمعنيين بسرعة استيفاء البيانات المطلوبة. 


وقدم المهندس بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، بعرض عددا من المشروعات التي تشرف عليها المديرية وعددها 15 مشروع ولفت الى أن عددا من المشروعات جاهزة للافتتاح خلال العام الجاري، منها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والوحدة الاجتماعية بقرية الرملة، وبعض أعمال الانشاءات بميناء الصيد ، ورفع كفاءة العمارات السكنية بطابا والمنطقة المحيطة بها، وأعمال اللاند سكيب، وأعمال ممشي مدينة دهب، والمسرح المكشوف بطور سيناء والمنطقة المحيطة وطريق البنوك بالمدينة .


وتم خلال الاجتماع عرض موقف مسجد المنشية بطور سيناء ومجمع الاديان (مسجد وكنيسة) بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ .. كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي ورؤساء المدن بتسهيل إجراءات إنشاء دور المسنين بالمحافظة.

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