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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أيرلندا يعلن استقالته من منصبه

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم الأربعاء، أستقالته من منصبه مما أحدث صدمة في السياسة الأيرلندية قبل أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية.

ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية لأول مرة أن 'زلزالًا سياسيًا' كان على وشك الحدوث قبل ساعة واحدة فقط من المؤتمر الصحفي ظهرًا، عقب اجتماع مجلس الوزراء في الصباح الباكر.

يأتي خروج رئيس الوزراء المفاجئ من منصبه بعد أن منيت الحكومة بهزيمتين مذلتين في الاستفتاء.

وبدعم من أعضاء حكومته، وصف فارادكار مسيرته في الخدمة العامة بأنها الفترة الأكثر إرضاءً في حياته.

وقال 'أنا فخور بأننا جعلنا البلاد مكانا أكثر مساواة وحداثة'، محتفلا أيضا بإجراءات مكافحة أزمة تكلفة المعيشة مع زيادة نفوذ أيرلندا في المجتمع الدولي.

واعترف أيضًا بوجود مجالات قصرت فيها الحكومة أو تراجعت فيها، لكنه قال إنه سيترك الأمر للآخرين للإشارة إليها. كما لم يذكر أسبابا محددة لاستقالته، لكنه قال إن أسبابه شخصية وسياسية.

واستقال من منصب رئيس الوزراء وزعيم حزبه، لكنه سيظل عضوًا في البرلمان عن دائرته الانتخابية غرب دبلن.

وقال فارادكار، الذي كان صوته مليئاً بالعاطفة، إنه بعد التفكير المتأني وبعض البحث عن الذات'، سيكون رئيس الوزراء الجديد أكثر قدرة على تعزيز فريق حزبه قبل الانتخابات الأيرلندية المقبلة، والتي لن تجرى قبل العام المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتكبد الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب فارادكار فاين جايل خسائر أمام الحزب القومي شين فين في المرة القادمة التي تذهب فيها البلاد إلى صناديق الاقتراع.

وتأتي استقالة فارادكار بعد أقل من أسبوعين من التصويت المفاجئ بـ 'لا' في الاستفتاء المزدوج الذي كان من المتوقع أن يلغي الأحكام الدستورية التي عفا عليها الزمن والمتعلقة بتعريف الأسرة ودور المرأة في المجتمع.

وتم إلقاء اللوم على نطاق واسع في التصويت المفاجئ ضد التغييرات المقترحة على الحملة الحكومية الرخوة التي أدت إلى اللامبالاة وانخفاض نسبة الإقبال.

وخدم فارادكار فترتين في منصب رئيس الوزراء منذ الانتخابات الأيرلندية الأخيرة كجزء من اتفاق ائتلاف لتقاسم السلطة مع الحزب الرئيسي الآخر الراسخ في البلاد، فيانا فايل.

وقد أجبرته فترة ولايته على الاستجابة للعديد من القضايا الكبرى، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كوفيد-19، وأعمال الشغب اليمينية المتطرفة في دبلن.

فارادكار، وهو طبيب من أصول إيرلندية، هو أول رئيس وزراء إيرلندي من أصل عرقي مختلط، وأول رئيس وزراء مثلي الجنس في أيرلندا.

اجتماع مجلس الوزراء اجتماع مجلس استقالة الائتلاف الحاكم الأوروبى الأوروبية الأيرلندية

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