قوافل صندوق تحيا مصر تنطلق لمؤازرة الأشقاء في غزة ببداية شهر رمضان

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكافة الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، وتضمنت القافلة 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طن، في مقدمتها القافلة الطبية مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات الغسيل الكلوي، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة)، شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضي، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة.

بالإضافة إلى كميات ضخمة من الدعم الغذائي، و المياه المعدنية والغازية، والألبان، وأغذية الرضع، والعصائر، إلى جانب البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية والملابس للرجال والنساء وللأطفال، والحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال، وكبار السن، ويجري ترتيب دخول المساعدات من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتوزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة، للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم، وذلك امتدادًا لما تمتلكه مصر من تاريخًا مشهودًا في دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني مما يعزز الأمل في تحقيق السلام والاستقرار.