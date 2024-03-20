عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية.. توزيع 8 آلاف كرتونة رمضانية بقرى ونجوع الدقهلية

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية

بدأت جمعية الأورمان بالدقهلية فى توزيع  8000 كرتونة مواد غذائية على (8000)أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية، حيث تم التوزيع ميت جراح وميت لوزه وكفر طناح بمركز المنصورة، وقرى برقين و الجلايله وكفر عزام بمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية .

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

حيث اوضح إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة الدقهلية.

واضاف بان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

 

أسر الأولى بالرعاية الأورمان الأسر الاولى بالرعاية الرعاية الاجتماعية الجمعيات الأهلية لأسر الأولى بالرعاية محافظات الجمهورية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

موضوعات متعلقة

"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 750 ألف مواطن خلال فبراير

ترشيحاتنا

الإعلان عن مسابقات اليانصيب في السعودية.. وبيان عاجل لوزارة التجارة

نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق

عاجل.. إغلاق قضية التمويلات الأجنبية نهائيا ورفع المتهمين من قوائم المنع والتحفظ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ