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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة شهر الخير.. الشرطة تقدم الهدايا للمواطنين بالمحافظات| فيديو

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية تنظيم القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية التي تشمل "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجا، لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (الدقهلية – المنيا – شمال سيناء – جنوب سيناء)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. 

كما يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

القوافل الإنسانية المبادرات الإنسانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المساعدات العينية المشاركة المجتمعية توزيع المساعدات

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