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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أوروبا كلها تشعر بالحكة.. أخيرا باريس تكشف سر انتشار البق داخل أراضيها| حرب ممنهجة ضد أوروبا لأهداف سياسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

تتهم فرنسا روسيا بإثارة الهستيريا بشكل مصطنع بشأن غزو بق الفراش المزعوم في باريس في خريف عام 2023، وذلك بحسب تقرير لصحيفة " ZDFheute " الألمانية، تحدث خلاله أن الكرملين هو الذي أثار هذا الذعر بمساعدة منصات التواصل الاجتماعي، ذلك قبل تنظيم باريس للألعاب الأولمبية، والسعي لتشويه سمعة المدينة.

ومنذ خريف عام 2023، انتشر وباء بق الفراش في فرنسا، وقد تسببت بق الفراش في حدوث بعض الاضطرابات في فرنسا اعتبارًا من صيف عام 2023، وكذلك بدأ الأمر ينتقل إلى ألمانيا، حيث بدأ الكثير من الناس في البحث عن الطفيلي الذي لا يحظى بشعبية، وأصبح البق وأخباره الآن، تتصدر عناوين الأخبار الدولية منذ الخريف الماضي، وسط اتهامات بأن روسيا كانت تغذي تلك الأنباء، بحسب ما صدر عن الحكومة في باريس.

 

 

غلق مستشفى بسبب البق في فرنسا

 

 

ويبدو أن أزمة فرنسا مع الضيف غير المرغوب فيه "بق الفراش" لاتزال تقض مضجع الحكومة والمواطنين أيضا، فقد اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون (Aisne) بداية هذا الشهر إلى إغلاق أبوابه، وذلك بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، وفق ما أوردته صحيفة L’Union، وأورد المصدر أنه تم احتجاز الرجل الذي نقل إلى الرعاية وتطهيره في حمام القسم، ولكن هذا المبنى وجد نفسه موبوءا وكان لا بد من عزله بإحكام". 

وأوضح الدكتور إيلوي جوليو، رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة أن هذه الطريقة لم تكن كافية لأن "موظفي الخدمة لاحظوا أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى، لذلك اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها بينما تدخلت شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى.

 

تريد روسيا خفض الدعم للاجئين الأوكرانيين

 

وبحسب الصحيفة الألمانية، تتهم باريس روسيا بتعمد إثارة المعلومات المضللة والهستيريا لتشويه سمعة المدينة قبل الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن تبرير هذه الادعاءات وما هي الأدلة الملموسة التي يمكن أن تقدمها باريس لموسكو، كما أكد الوزير الفرنسي الأوروبي بارو أن قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للكرملين قدمت روابط مضللة بين وصول اللاجئين من أوكرانيا وانتشار بق الفراش، وذكر الوزير لقناة تي.إف1 إن موسكو تريد إضعاف الدعم الشعبي لأوكرانيا.

 

 

الهستيريا تمتد إلى ألمانيا

 

 

وبحسب موقع "ZDFheute"، تتحدث الجمعية الألمانية لمكافحة الحشرات، ومقرها إيبنبورن بولاية شمال الراين وستفاليا، عن حالة من الهستيريا في بعض الأماكن فيما يتعلق ببق الفراش بعد الأحداث التي شهدتها فرنسا، وهو ما أدى إلى زيادة استخدام أجهزة مكافحة الآفات في باريس، وكذلك أثار بالتأكيد اهتمام المستهلكين في ألمانيا وجعل بعض الناس ينتبهون.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما يتم استدعاء مراقبي الآفات في ألمانيا، حيث لحسن الحظ لم يكن هناك أي تدخل ضروري، وكان هناك موسم للدبابير والجرذان والفئران وبق الفراش، واليوم، غالبًا ما يتم تلقي الطلبات في هذا السياق على مدار السنة، وهو ما يمكن وصفه بأنه حالة هلع عامة في أوروبا من تلك الحشرة بعد ما حدث في باريس. 

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز ذعر بق الفراش في فرنسا بأنه "ذهان جماعي بعد كوفيد"، وأكدت الصحيفة أن المشكلة من المرجح أن توجد في أذهان الباريسيين أكثر من أسرتهم، ومع ذلك، في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس، أعرب حتى وزراء الحكومة عن قلقهم بشأن الطاعون المزعوم.

 

 

هذه تفاصيل مخلوق البق

 

 

وتعد حشرة "البق" آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر، وتكون قرصات البق في أي مكان في الجسم، ولكنها غالبًا ما تكون في المناطق المكشوفة مثل اليدين، والوجه، والرقبة، والأكتاف، والأذرع، والأرجل.

بق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص، وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول "وجبات دم منتظمة" للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها، والدم البشري ليس الهدف الوحيد لهذه الحشرات، بل تهاجم أيضا أنواعا مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور الأخرى.

ومع ذلك، وعلى عكس معظم الآفات العامة الأخرى من المعروف أن بق الفراش لا ينقل الأمراض أو ينشرها، غير أنه يمكن أن يسبب حكة وحساسية جلدية شديدة لدى البعض، وفقا لوكالة حماية البيئة، كما يمكن أن يكون مصدر إزعاج يسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.

 

 

سبب انتشار البق في العالم

 

 

ووفقا لموقع “آرك نيوز” أظهرت الحفريات التي أجريت في موقع فيندولاندا الروماني في شمال إنجلترا أدلة جديدة على أن الرومان قد جلبوا هذه الحشرات إلى بريطانيا، تشمل النظافة في الروما القديمة الحمامات الرومانية العامة الشهيرة والمراحيض والمرافق العامة، ومن المعتقد أنها كانت تتمتع بمعايير عالية من النظافة على الرغم من استخدام الأقمشة المشتركة في المراحيض. 

 

ويعتقد أن وصول الرومان إلى بريطانيا ونظافتهم أثر بشكل كبير على السكان المحليين، لكن يبدو أن الأمور لم تكن مثالية تمامًا، ومن هنا بدأ  في الانتشار حول العالم.

 

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