حسام موافي يكشف عن مفاجأة تحدث في جسد كبار السن |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الأطفال حديثة الولادة يكون الهيموجلوبين لديهم مرتقع، و هذا أمر طبيعي، وتبدأ كرات الدم الحمراء في تكسير بعد الولادة، حتى عمر الـ10 سنوات، يصبح 10 جرام.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علماً" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الهيموجلوبين في السيدات أقل من الرجل بـ 1_1.5 في جميع الأعمار.

وتابع حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، :"كبار السن مع العمر سمعهم يقل ، و نظرهم يقل ووظائف الكلى و القلب تقل ، ما عدا الهيموجلوبين لا يقل أبداً عن كبار السن"