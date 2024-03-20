حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بـ الأنيميا ويحذر من هذا الأمر |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإصابة بـ الأنيميا لها العديد من الأسباب، موضحا أن من بين تلك الاسباب نقص المواد المسئولة عن عمل كرات الدم الحمراء.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علماً" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه لكي يتم تكون كرات الدم الحمراء يجب توافر ، الحديد، و فيتامين ب 12 وحمض الفوليك و هرمون غدة و بروتين و نحاس، لافتاً إلى أن نقص أي من هذه العناصر يسبب أنيميا.



وتابع حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قائلاً: "السيدة تفقد حديد بكمية كبيرة في فترة الدورة الشهرية".

وحذر الدكتور حسام موافي السيدات من الورم الليفي في الرحم، لأنه يسبب نقصا شديدا في الحديد.