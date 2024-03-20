أحمد شوبير: مزهقتش من الخناقات والمشاكل .. ده شغلي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على كثرة مشكلاته في الوسط الرياضي، قائلا: "مزهقتش من الخناقات والمشاكل، هزهق ليه؟! ده شغلي".

وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار، أنه لا يتعمد افتعال المشكلات والأزمات، لكنه يفجر القضايا بحكم عمله إعلاميا، وهو ما يسبب له المشكلات: "هو أنا هطلع في برنامجي كل يوم هغني يا واد يا تقيل يا واد يا جميل يا مجنني، ولا لازم أطلع أفجر قضايا وأقول أحداث وموضوعات".

المشكلات والخناقات

وتابع الإعلامي الرياضي: "المشكلات والخناقات ليست من صميم عملي، وأنا لا أفتعل المشكلات، لأن أهم شيء هو المصداقية وتفجير القضايا، ثمة قضايا كثيرة قد لا يفجرها أو يثيرها البعض، أنا أفعل ذلك، وهو ما يسبب المشكلات، قد أكون على خلاف مع مدرب أو إداري أو مجلس إدارة".