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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تستاهل كل الخير.. دنيا عبد العزيز تهنئ حمادة هلال بعيد ميلاده

حمادة هلال مع دنيا
حمادة هلال مع دنيا عبد العزيز

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان حمادة هلال بعيد ميلاده وذلك من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بحمادة هلال من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت طيب يا مداح يا غالي عليا ،، يارب سنين كتير سعادة ونجاح وصحة وستر ،، تستاهل كل الخير ياحمادة.

 


 

أحداث الحلقة 10 من المداح


وشهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 10  صراعا جديدا بين بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال) وألاعيب الجن التي يقودها المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

مخطط خالد سرحان لقتل عز

تبدأ الأحداث بطلب حسن سلام (خالد سرحان) مساعدة زين (محمد عز) زوج طليقته منال (دنيا عبدالعزيز) في فتح مقبرة داخل منزل مهجور، وأن يتم تقسيم محتوياتها بينهما، لكن حسن يخطط للتخلص من زين، حيث يجبره إلى الذهاب معه إلى المنزل المهجور ويقوم بدفنه داخل المقبرة.

 

موت الطفل داود واتهام المداح

يفجع صابر المداح بموت الطفل داود (يوسف حمادة هلال) بعدما تعرض للغرق داخل البحر، ولم ينجح في إنقاذه.

يتهم الصيادون المداح بقتل ضرغام (فتوح أحمد) ويعتبرونه السبب في الخراب الذي حل في مدينة البرولس وموت الطفل داود، ويقرر الأهالي طرده من القرية.

يسيطر الإحباط على المداح، وفجأة يظهر الدكتور سميح لأم داود، ويعيد لها جثة ابنها من البحر، ويظهر داود في المياه، مما يثير الشكوك حول موته.
 

أبطال المداح - أسطورة العودة

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

الفنانة دنيا عبد العزيز حمادة هلال الفنان حمادة هلال

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