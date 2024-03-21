نجوى فؤاد: «صرفت على يسرا 4 ملايين ولاتسأل عني.. وتسخر من «السبكي» لهذا السبب|فيديوجراف

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد بعضًا من أسرار حياتها الشخصية، أثناء تواجدها كضيفة في برنامج "حبر سري" كما سلطت الضوء على محطات من مسيرتها الفنية.

وذكرت نجوى أنها صوّرت مشاهدها دون معرفة عددها أو حتى تقرأها قبل بدء التصوير، وحينما طالبت "السبكي" بأجرها منحها 5 آلاف جنيه فقط، ساخرة من هذا التصرف بقولها: "لو أرسل لي باقة زهور لكان أفضل".



كما عاتبت نجوي النجمة يسرا، زاعمة أنها صرفت عليها 4 ملايين جنيه في بداياتها الفنية: "ظهرت مؤخرًا في لقاء إعلامي ولم تذكر أن بدايتها كانت في فيلم معي".

وأظهرت نجوى حزنها بسبب "نسيان يسرا لها" بحسب قولها: "هي لا تسأل عليّ، وتكتفي بالرد عليّ حينما أراسلها وأقول لها: كل عام وأنت طيبة".

وأبدت الفنانة المصرية رغبتها في عدم تنظيم عزاء لها بعد وفاتها، مؤكدة أنها ستوصي بهذا الأمر، وأرجعت ذلك إلى حضورها للعديد من مراسم العزاء، خلالها اكتشفت أن الذين يعيشون حالة حزن حقيقية على الفقيد "قليلون" حسب زعمها، كما أكدت أنها ستوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.