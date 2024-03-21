عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نجوى فؤاد: «صرفت على يسرا 4 ملايين ولاتسأل عني.. وتسخر من «السبكي» لهذا السبب|فيديوجراف

صدى البلد

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد بعضًا من أسرار حياتها الشخصية، أثناء تواجدها كضيفة في برنامج "حبر سري" كما سلطت الضوء على محطات من مسيرتها الفنية.

 

وذكرت نجوى أنها صوّرت مشاهدها دون معرفة عددها أو حتى تقرأها قبل بدء التصوير، وحينما طالبت "السبكي" بأجرها منحها 5 آلاف جنيه فقط، ساخرة من هذا التصرف بقولها: "لو أرسل لي باقة زهور لكان أفضل".


 كما عاتبت نجوي النجمة يسرا، زاعمة أنها صرفت عليها 4 ملايين جنيه في بداياتها الفنية: "ظهرت مؤخرًا في لقاء إعلامي ولم تذكر أن بدايتها كانت في فيلم معي".

 

وأظهرت نجوى حزنها بسبب "نسيان يسرا لها" بحسب قولها: "هي لا تسأل عليّ، وتكتفي بالرد عليّ حينما أراسلها وأقول لها: كل عام وأنت طيبة".

 

وأبدت الفنانة المصرية رغبتها في عدم تنظيم عزاء لها بعد وفاتها، مؤكدة أنها ستوصي بهذا الأمر، وأرجعت ذلك إلى حضورها للعديد من مراسم العزاء، خلالها اكتشفت أن الذين يعيشون حالة حزن حقيقية على الفقيد "قليلون" حسب زعمها، كما أكدت أنها ستوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.


 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

سعر عيار 21 اليوم 21-3-2024 في محلات الصاغة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. انخفاض الدولار على نطاق واسع عالميا

الوزراء يطلق العدد الخامس من «آفاق صناعية» تحت عنوان: السيارات الكهربائية

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 مارس 2024

تحقيقات موسعة في حريق الملعب الخماسي بكلية التربية الرياضية بالعمرانية

كيف تمحو ذنوبك بطريقة سهلة وبسيطة.. داعية بالأوقاف يكشف عنها

اجتماع عربي أمريكي.. بلينكن يصل إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار نفسية تُصيب الفتاة عند تشكيك الأهل فى أخلاقها

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ متخصص علاقات إنسانية يجيب

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ