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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فنانات أتقن دور ست الحبايب ببراعة.. نجمات السينما والدراما في عيد الأم

فنانات برعن في دور
فنانات برعن في دور الام

جسدت العديد من الفنانات المصريات، دور الأم في أعمال الدراما والسينما القديمة والحديثة، لكن هناك بالتأكيدعلامات مميزة وبارزة لمجموعة من الفنانات اللواتي قمن بدور الأم، وجسدن المعني الحقيقي للأمومة، لم ولن ينساها الجمهور مهما مر الزمن، وتظل أدوار هؤلاء الفنانات عالقة في أذهاننا.


 

تعتبر كريمة مختار من أشهر وأهم الفنانات اللاتي جسدن دور الأم على الشاشة، وأصبح الجمهور يلقبها بـماما كريمة، لأدوارها التي ظهرت فيها بتلقائيتها وعفويتها لتشبه معظم الأمهات المصريين. كما أنها لقبت أيضًا بـأم العيالبسبب دورها في المسرحية الشهيرةالعيال كبرت”.


 

وبمجرد ذكر اسم الفنانة القديرة أمينة رزق، يأتي في أذهاننا أشهر الأعمال التي جسدت فيها الفنانة، دور الأم، ومن أشهر أعمالهاقنديل أم هاشم، التوت والنبوت، دعاء الكروان، عودي يا امي، على الرغم من أنها قدمت العديد من الأدوار الأخرى منذ دخولها إلى عالم الفن، إلا أن السينما وجمهورها لم يعرفها سوى أم.


 “فاطمة كشري، هذا اللقب بالطبع لن ينساه جمهور الفنانة القدير عبلة كامل، بعد أن جسدت دور الأم في المسلسل الشهيرلن أعيش في جلباب أبي، والذي حظى بنجاح كبير بعد أن قدمت دور الأم، كما إنها قدمت العديد من الأعمال السينمائية التي جسدت فيها دور الأم، وظهرت فيها بخفة ظلها المعتادة، ومن بين تلك الأفلام:”  سيد العاطفي، اللمبي، عودة الندلة”. ومسلسلسلسال الدم”.

 

تميزت الفنانة الراحلة فردوس محمد بتجسيد دور الأم الحنونة الطيبة التي يحبها الجميع، نادرًا من تجدها في الأدوار الشريرة أو الأم القاسية، ومن أبرز أعمالها التي اشتهرت بها في دور الأم: “سيدة القصر، رد قلبي، صراع في الميناء”.


 في أعمالها الفنية التي جسدت فيها دور الأم، تجد إنها تجمع بين القوة والحنية والطيبة، ومن أشهر أعمالها مسلسل الليل وأخره، مع الفنان يحيي الفخراني، ومن أشهر أفلامها في السينما المصريةجعلوني مجرمًا وامرأة في الطريق”.


 بمجرد ذكر اسم الفنانة الراحلة ماري منيب، نتذكر دائمًا أعمالها الفنية التي كان معظمها يتسم بخفة الدم والطابع الكوميدي، وعلى الرغم من ظهورها في العديد من الأعمال الفنية وجسدت فيها دور الأم، إلا أنها اشتهرت بدور الحماه.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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