محافظ السويس يحيل معلما للنيابة العامة لإخلاله بمهام وظيفته

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إحالة معلم بالتعليم الفني الى النيابة العامة وذلك لتقاضيه مبالغ مالية بغير وجه حق والإخلال بمهامه الوظيفية.

جاء ذلك في ضوء الحملة التي يقوم بها لكافة الأجهزة الإدارية بالمحافظة والقضاء على الفساد .

ومن ناحية أخرى أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة تؤدي فحسب بل رسالة سامية نشترك جميعاً في حملها على أعناقنا ولن نسمح بأي تجاوز داخل مدارسنا بمحافظه السويس، كما لن نسمح لأي شخص أن يطمس أو يشوه تلك الصورة المقدسة المحفورة في عقول أبنائنا من الأجيال المتتالية.