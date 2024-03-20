انطلاق أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز شباب فيصل بالسويس

انطلقت اولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز شباب فيصل ، اقيم عرض لفرقة كورال السويس القومى ، تغنت الفرقة بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية والدينية منها القلب يعشق كل جميل ، ميدلي رمضانيات ، مالي وانا مالي ، سهر الليالي ، بقيادة المدرب غريب غندور ، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أعقبه عرض فنى لفرقة السويس للفنون الشعبية للاطفال بقيادة الكابتن ابراهيم غريب و إقبال كبير من الجمهور حيث قدمت خلاله الفرقة باقة من الرقصات منها نوح الحمام ، عدى القنال ، تنورة المولاوية ، يابيوت السويس

واقيم عرض فنى فقرة تنورة ، وورشة رسم على الوجه وسط بهجة وسرور وتجاوب من الجميع .

وفي نفس السياق بدء فعاليات ورشة تصنيع منتجات الجلد الطبيعي قامت بها المدربة منه ممدوح والتى ستستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ مارس.

كما أقيمت ورشة إعادة تدوير الأقمشة والمخلفات قامت بها الفنانة هاجر محمود وتستمر الورشة حتى يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ مارس .

واقيمت ليلة من ليالى الإبداع والتى جاءت ضمن فاعليات محكى غزالى بعنوان شخصيات مؤثرة في المشهد السويسى وقد تحدث به أحمد غزالى نجل الكابتن غزالى ، الشاعرة صباح هادى ، وقد تخلل اللقاء أمسية شعرية للشعراء عزت المتبولي ، منال صبحى ، ماجدة سعد، ، وفتح باب النقاش للسادة الحضور.

كما أقيمت محاضرة بعنوان دور الوعي في الامن الاجتماعي بمركز شباب فيصل وتحدث بها الناقد قبارى البدرى ، أعقبها أمسية شعرية للشعراء عبود حداد ، علي العربي .

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جاء ذلك ‏في إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة