بالعباية .. إلهام شاهين بإطلالة على النيل تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا جديدة لها أثناء تواجدها بفطار بالنيل .

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة رمضانية بعباية مفتوحة ونسقت عليها بنطلون اسود وقميص من نفس اللون .

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وكتبت إلهام علي الصورة

شكرا لأحلى دعوة إفطار من أصدقائى الغاليين جدا د. وليد مصطفى و زوجته الفنانه الجميله كارول سماحه .. فى رحلة نيليه ساحره .. مع أحلى صحبة . . الأهل و الأصدقاء العزاز . . يارب نتجمع دايما على كل خير .

