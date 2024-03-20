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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو عاصي يتحدث عن تفاصيل الإعجاز في القرآن الكريم

صدى البلد

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على جوانب الإعجاز اللغويفي القرآن الكريم، مؤكدًا على أن كل كلمة فيه هي من تعاليم الله ويجب التعامل معها كحكم ينبغي اتباعه.

وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن القرآن لا يقتصر على الإعجاز اللغوي فحسب، بل يتعداه إلى إعجاز يشمل جميع الناس، يُعرف بـ"مظهر جلال الربوبية".

وتحدث أبو عاصي عن كتابه "لا يأتون بمثله.. دراسة حول إعجاز القرآن الكريم"، موضحًا أن الإعجاز القرآني لا يقتصر على اللغة والمعاني التي يفهمها المتخصصون فقط، بل يمتد ليشمل الجميع بأسلوب يعكس جلال الخالق، وأضاف أن الكلمات تعكس صفات المتكلم، مستشهدًا بقول سيدنا علي: "ما في القلب يظهر على فلتات اللسان"، ليؤكد أن القرآن يعبر عن صفات الله العظيمة.

محمد سالم أبو عاصى جامعة الأزهر القران الكريم الإعجاز اللغوي اللغة

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