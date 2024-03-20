رئيس الأركان الإسرائيلي يعتزم الاستقالة قبل نهاية العام.. تفاصيل

يعتزم رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي الإعلان عن استقالته من منصبه بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، وذلك مع إنهاء التحقيقات الداخلية المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر وتقديمها إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مسؤولين في الدفاع الإسرائيلي، أن هاليفي ينوي أيضًا قيادة موجة واسعة من الإقالات لمسؤولين في المناصب العليا الذين كانوا جزءًا من الفشل الأمني الذي أدى إلى 7 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر المسؤولون أن الضباط الآخرين رفيعي المستوى سوف ينهون أدوارهم على النحو المنشود ويستقيلون دون انتظار إقالتهم.

وأوضحوا أيضًا أن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت يدعم بشكل كامل رئيس الأركان هاليفي، ويؤمن بمهنيته، ويعتقد أنه سيقود الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهدافه في الحرب.

ونجح هاليفي عدة مرات في تأخير التحقيقات الداخلية لمدة خمسة أشهر على الأقل، ولم يوافق عليها إلا في الأسبوعين الماضيين.