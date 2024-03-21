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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أتمنى انضمام زيزو للأهلي.. شوبير: لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة| أبرز التصريحات

صدى البلد

حل الكابتن أحمد شوبير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ضيفا على برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات.

شوبير: أتمنى زيزو يروح الأهلي.. وكنت خايف على مصطفى منه
أحرج شيخُ العرافين الإعلاميَ الرياضي أحمد شوبير على الهواء بسبب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، ومشاركة ابنه مصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك قائلا: "كنت على مصطفى ليه من زيزو؟!".
 

انت هتهرّج | أحمد شوبير يكشف سر رفضه المشاركة في مستر إكس
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، سر رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس من إنتاج أحمد السبكي، قائلا: "عرض عليّ ووافقت في البداية دون السؤال عن أي تفاصيل، وسبق لي المشاركة في فيلم البدلة بعد أن طلب مني تامر حسني".

 

 

أحمد شوبير عن أزمة «كان 2006»: «اديت للسواق بتاعي تذكرتين بس»
علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مقطع فيديو سابق تحدث فيه عن شادي محمد مدافع وكابتن النادي الأهلي الأسبق بطريقة غير لائقة، عندما قال: "إيه العيال دي؟! كلمني عن ناس محترمة بقى، شادي وشادية وحسنية وتحية والكلام ده".
 


شوبير: مشكلتي الحقيقية في الحياة إني أكتر واحد بيواجه

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لديه من الشعبية في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم ما يجعله ينجح في الانتخابات في أي وقت.
 

أحمد شوبير: مش هترشح لانتخابات اتحاد الكرة
قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه كان يتواصل بصعوبة مع هاني أبو ريدة عندما كانا يعملان سويا في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، موضحًا: "وأنا نائب رئيس الاتحاد مكناش نعرف نجيب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

 


أحمد شوبير: مزهقتش من الخناقات والمشاكل .. ده شغلي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على كثرة مشكلاته في الوسط الرياضي، قائلا: "مزهقتش من الخناقات والمشاكل، هزهق ليه؟! ده شغلي".
 

الأهلي والزمالك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الاعلاميه بسمة وهبة العرافة الكابتن أحمد شوبير شيخ العرافين

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أتمنى انضمام زيزو للأهلي.. شوبير: لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة| أبرز التصريحات


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