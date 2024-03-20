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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح في أفضل صورها

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان أن مصر رسخت مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان فى التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح في أرفع صورها، موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة في تطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.

وأشاد رضوان - في بيان اليوم الأربعاء- بالنفي الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمني حول ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة، مؤكداً أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب التى تبثها الوسائل الإعلامية لقوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لا تزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الارهابية.

واتفق النائب طارق رضوان مع تأكيد المصدر الأمني بأن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء؛ بما يضمن تأهيلهم وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن ما تم بثه من جماعة الأخوان الارهابية يأتي في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية، بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيبـ، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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