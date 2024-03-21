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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لمتابعة توافر كافة أنواع السلع ومراقبة الأسعار ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، القرار رقم 486  لسنة 2024، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة، برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتي تضم في عضويتها : مديري التموين ومباحث التموين وحماية حماية المستهلك، والوحدة التنمية الاقتصادية " مقرر اللجنة "، الإعلام  بديوان عام المحافظة ،المتابعة، والتفتيش المالي الإداري.

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وبحسب المادة الثانية من القرار: تختص مجموعة العمل  بعقد اجتماعات  دورية ويومية للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والاستراتجية  وإتاحتها للمواطنين  بأسعار مناسبة ، وعرض تقرير  أسبوعي بشأن  موقف توافر تلك السلع  وأسعارها والإجراءات التي تقوم بها المحافظة ، علاوة على تنسيق الأنشطة المستمرة  وتسهيل الزيارات الميدانية والاجتماعات  والجولات الاستكشافية .

 

يأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء  وتفعيلاً للكتاب الدوري  رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة،تضم ممثلين عن الجهات الرئاسية والمعنية ، بهدف متابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها،  ، حيث أعدت  وحدة التنمية الاقتصادية  المذكرة الخاصة بهذا الشأن.

طاولة المفاوضات لتنمية المحلية لتنمية الاقتصادية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف يصدر قرار مواطنين محافظ بني سويف مجلس الوزراء لمحافظة لسلع الأساسية لتموين لجنة الاعلام

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