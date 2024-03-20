«حقوق بني سويف»: المعارك العسكرية دائمًا تستمر لفترة مؤقتة ثم تعود لطاولة المفاوضات|فيديو

قال الدكتور أحمد فوزي عميد كلية حقوق بني سويف في ذكرى عودة طابا لحضن الوطن، إن معركة رجوع طابا كانت مكملة للمعركة العسكرية في عام 1973، و كانت مُتوجة للانتصار العسكري والانتصار الدبلوماسي.

وأضاف أحمد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن المعارك العسكرية دائماً تستمر لفترة مؤقتة، ثم تعود لطاولة المفاوضات وتحكيم العقل، وقواعد القانون الدولي، وما يجب أن يكون.



وأشار عميد كلية حقوق بني سويف، قائلاً: "إسرائيل بعد عام 1973 اتفقت على الانسحاب من كل الأراضي المصرية، وأن تعيد لنا كل شبر من أراضينا".