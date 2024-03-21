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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استعاد وعيه بالكامل.. شوبير يزف بشرى سارة بشأن حالة أحمد رفعت

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات  رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال رئيس الجهاز الطبي لفيوتشر : أحمد رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل".

وكان “رفعت” قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى، ولا يزال اللاعب في العناية المركزة تحت رعاية طبية مشددة.

وقد أعلن مستشفى زمزم فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي أصيب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية.

 

وأكد مصدر طبي داخل المستشفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفعت استرد الوعي بشكل جزئي، وهناك تحسن تدريجي ملحوظ للغاية في الحالة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية، ويتم الاطمئنان على كافة وظائف الجسم.

أحمد رفعت شوبير حالة أحمد رفعت الصحية أحمد رفعت لاعب فيوتشر

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