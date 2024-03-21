اجتماع عربي أمريكي.. بلينكن يصل إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، يصل إلى القاهرة لعقد مباحثات حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد أن عقد وزير الخارجية الأمريكي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة بالسعودية.

وأفادت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، بأنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول عربية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، الخميس.

وسيجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات ومسؤول فلسطيني كبير مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدًا الخميس، بحسب مذكرة لوزارة الخارجية المصرية.