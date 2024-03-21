وزيرة التخطيط للرئيس السيسي: إطلاقك لقب "عظيمات مصر" أفضل تقدير لدور المرأة

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة "عايزة أشكرك ليس على التمكين السياسي والاقتصادي، لكن عايزة أشكرك بصفتي أمًّا وأستاذة جامعية، بشكرك على الخطاب الرئاسي، وعلى الرسائل المجتمعية".

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، "الرسائل المجتمعة التي أكدت فيها بكل مناسبة، على الاحترام الشديد للمرأة، وتقديرك لدورها ومكانتها في البيت أو العمل، وتقديرك لكفاءتها".

وتابعت "المنظومة القيمية التي تنشئها أهم منظومة نحتاجها، وهي منظومة القيم الخاصة باحترام المرأة ووضعها في المجتمع، ويكفي إطلاقك على السيدة المصرية عظيمات مصر".