شام الذهبي لـ«صولا».. من يوم ما وعيت على الدنيا حلفت أعيش تحت رجليكي

نشرت الدكتورة شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها برفقة والدتها تهنئتها بمناسبة عيد الأم.

وكتبت شام: كل سنة وأنتي وأمي وبنتي ورفيقة دربي يا غالية يا دنيتي أنا من يوم ما وعيت على هالدنيا وأنا ندرت اني عيش عمري كله تحت أقدامك، وأكرس عمري حتى أرضيك وأشرفك لأني بنت أصالة وأفتخر بتعلم منك كل دروس الحياة من المحبة الهائلة الي بتعطيها لكل شيء بحياتك من شغل، فنك بيتك، ولادك، أصحابك و كل الي حواليكي. للتسامح الي علمتيني ياه حتى بعد أقصى وأعمق جرح بتقدري تتخطيه وأتعديه وتتسامحي

وتابعت: حتى قلبك يفضل مثل الأطفال طاهر ونقي أنا كل ما بكبر وبشوف الدنيا اكثر و اكثر كل ما حبي الك بزید لان ما شفت ولا في هالدنيا أصلا من امثالك كثيرا يا عظيمة، يا محبة يا قوية ولكن حنينة يا غالية عند كل الي حوليكي يا اصالة الزمن والله ما بعرف شو في كلام قوله يعبر عن غلاوتك يارب بنتي لما تكبر تشوفني مثل ما انا بشوفك ويارب أتشبه لقلبك اللي ما خلق مثله.