بسمة بوسيل تحتفل بعيد الأم برفقة أولادها ووالدتها

نشرت الفنانة بسمل بوسيل عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو يجمعها مع بناتها ووالدتها مرتدين قفطان مغربي نفس اللون والتطريز احتفالاً بعيد الأم.

وكتبت بسمل بوسيل: الى من علمتنا الحب القوة والصمود انت كنت و لازلت حبنا الأول عيد ام سعيد لكل الأمهات الرائعات.

يذكر أن الفنان تامر حسني احتفل بطليقته بسمة بوسيل ونجاح أغنية تتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التي قدمتها بصوتها.

وشارك تامر حسني جمهوره بفيديو من سحور جمع فيه عدد من النجوم على رأسهم الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي للاحتفال بنجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو".