مجاهد نصار وأشرف أمين يفتتحان الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمركز شباب بيجام

افتتح النائب مجاهد نصار و النائب أشرف أمين ، مساء أمس ، الأربعاء ، فعاليات الدورة الرمضانية في ألعاب خماسي كرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب بيجام برعاية حزب مستقبل وطن تحت إشراف المهندس سمير كامل ، رئيس مجلس الإدارة ، وكابتن حمادة الدالي ، وكابتن حمادة عزت ، وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والشخصيات العامة والرياضية من بينهم الإعلامي والإذاعي الرياضي أحمد عبد الهادي ، والإعلامي زين العابدين رشدي.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار دعمه المستمر، هو و النائب أشرف أمين ، لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية في شبرا الخيمة لتشجيع الشباب للمشاركة في الممارسات الرياضية و اكتشاف المواهب و القدرات الخاصة في مختلف الألعاب الفردية و الجماعية ، مشيراً إلى أن الدورات الرمضانية فرصة للمواهب الجديدة للتعبير عن نفسها و صناعة الأبطال ، مؤكداً حرصهما الدائم على التواجد في كل المحافل الرياضية و الدورات الرمضانية في شبرا الخيمة.

وأشاد النائب مجاهد نصار بالجهود الرائعة لمجلس إدارة مركز شباب بيجام برئاسة المهندس سمير كامل في التنظيم الجيد للدورة الرمضانية هذا العام و تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتنقي النفس وتساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه ووطنه متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة.