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رئيس التحرير
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مجاهد نصار وأشرف أمين يفتتحان الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمركز شباب بيجام

صدى البلد

افتتح  النائب  مجاهد نصار و النائب  أشرف  أمين ، مساء أمس ، الأربعاء ، فعاليات  الدورة الرمضانية   في ألعاب خماسي كرة القدم  المقامة على ملاعب مركز شباب بيجام برعاية  حزب  مستقبل  وطن تحت إشراف المهندس سمير كامل ، رئيس مجلس الإدارة ، وكابتن حمادة الدالي ، وكابتن حمادة عزت ، وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والشخصيات العامة والرياضية  من بينهم الإعلامي والإذاعي الرياضي  أحمد عبد الهادي ، والإعلامي زين العابدين رشدي.

 

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار دعمه المستمر، هو  و النائب أشرف أمين ، لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية في شبرا الخيمة لتشجيع  الشباب للمشاركة  في   الممارسات الرياضية   و اكتشاف  المواهب و القدرات  الخاصة  في  مختلف الألعاب  الفردية  و الجماعية ،  مشيراً  إلى أن  الدورات الرمضانية  فرصة  للمواهب الجديدة  للتعبير  عن  نفسها  و صناعة  الأبطال ،   مؤكداً   حرصهما  الدائم   على  التواجد  في  كل  المحافل  الرياضية  و الدورات  الرمضانية في  شبرا  الخيمة.

وأشاد النائب مجاهد نصار بالجهود الرائعة لمجلس إدارة مركز شباب بيجام برئاسة المهندس سمير كامل في التنظيم الجيد للدورة الرمضانية هذا العام  و تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتنقي النفس وتساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه ووطنه متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة. 

مجاهد نصار مستقبل وطن أشرف أمين الدورات الرمضانية شبرا الخيمة

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