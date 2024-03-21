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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب أطباء الأسنان: ما يروج عن ضياع 3.5 مليون على النقابة متاجرة

نقيب أطباء الأسنان
نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها أبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان 

قال "هيكل" - في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج "2022"، مشددا: "الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج".

أشار "نقيب الأسنان": "حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج"، مردفا: "كنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء".

أكد " هيكل": "الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت"بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين".

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أطلقت تطبيقا إلكترونيا "ديسمبر 2022" بالاتفاق مع إحدى شركات الحلول الرقمية بهدف تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات وكان في مقدمتها توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد.

وتسبب عدم التزام الشركة  - بحسب "ادعاءات روحها البعض"، بسداد حصة النقابة الخاصة ببيع بنج الأسنان من خلال التطبيق الإلكتروني في أزمة كبيرة داخل "الأسنان" لا يزال صدها يتردد حتى تاريخه وتحديدا مع زيادة حدة التنافس بين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي.

وأشار نقيب أطباء الأسنان في ختام حديثه إلى أن المبلغ المتفق عليه قد تم سداد ثلثه تقريبا، وسوف يتم سداد الباقي خلال الشهرين القادمين.

 https://fb.watch/qXHrIPF1OE/?mibextid=Nif5oz

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