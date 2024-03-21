رامي صبري يهنئ والدته وزوجته بمناسبة عيد الأم

نشر الفنان رامي صبري عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقه والدته وزوجته بمناسبة عيد الأم.

وكتب صبري: امي حبيبتي وزوجتي الغالية كل سنه وانتم طيبين وبخير دايما.

يذكر أن المطرب رامي صبري والمطرب أحمد بتشان يوم يلتقيا 18 أبريل المقبل بالكويت ضمن سلسلة حفلات "ليالي العيد " بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ليكون الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي مميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يطل رامي وبتشان، على جمهور المسرح المفتوح ليقدما مجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرفوا بها.