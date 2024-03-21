علي جمعة: إجراء عمليات التحول الجــ ـنسـي يجوز بشروط

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول من يقوم بإجراء عمليات تحول جنسى نظرا لوجود خلل فى الهرومانات.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين وهو الشخص المخنث، الذى يولد به خلل ما فى التركيبة الجنسية له، فيخرج محير يمكن يكون بنت فيكتب ولد والعكس، والفقهاء أطلقوا عليه المشكل".

وتابع "عندنا لجنة فى مصر للفصل فى هذه الحالات تتشكل من الاطباء ودار الافتاء والقضاء وغيرها، وبيكتبوا تقرير عن ما يطلبه تلك الحالة، فيجوز شرعا إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية من هذه اللجنة".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.