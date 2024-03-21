علي جمعة: الحيوانات ليس فيها شـ ــذوذ

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها تعيش فى بلاد الغرب ودائما ما يحاولون إقناعي بأن الشذوذ موجود أصلا في الطبيعة والحيوانات، فكيف أرد عليهم؟.

سيدة: الغرب يروج أن الشذوذ فطرة فى الطبيعة؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "مفيش شدوذ عند الحيوانات ولا الأسد ولا القرد ولا النمر.. الشذوذ موجود عند حشرة اسموها الفويسقة، من ضمن ٢٧ ألف حشرة وهذا امر للموعظة، وليس للتقليد".

وتابع: "زمان عندنا فى مصر يقولك فلان ده خنزير، لان الخنزير عنده اخلاق لا يجب ان نتخلق بها، لكن الحصان والكلب عندهم وفاء لاصحابهم".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.