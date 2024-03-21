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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: الشذوذ الج.نسي له علاج طبي ونفسي

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال احد الحضور حول كيف نتعامل مع الشذوذ وهل هناك علاج جسدى ونفسي له ؟ 

علي جمعة: الشذوذ الجنسي له علاج طبي ونفسي

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "الأطباء وجدوا علاجات كثيرة نفسية وطبية وجسدية ".  

وتابع: "فترة العلاج تكون حسب العلة، هل هيتطلب العلاج فترة طويلة،  ام فترة قصيرة، فى كل الاحوال له علاج".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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هل الشذوذ فطرة فى الطبيعة؟

كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها تعيش فى بلاد الغرب وظاىما ما يحاولون إقناعى إن الشذوذ موجود أصلا في الطبيعة والحيوانات،  فكيف ارد عليها وهي غير مسلمة؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق،، اليوم الخميس: "ليس فى الطبيعة فى الشذوذ مفيش شدوذ عند الحيوانات ولا الأسد ولا القرد ولا النمر. الشذوذ موجود عند حشرة اسموها الفويسقة، من ضمن ٢٧ ألف حشرة وهذا أمر للموعظة، وليس للتقليد".  

وتابع: "زمان عندنا فى مصر يقولك فلان ده خنذاور، لان الخنزير عنده اخلاق لا يجيب ان نتخلق بها، لكن الحصان والكلب عندهم وفاء لاصحابهم".

يذكر أن برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة الشذوذ الجنسي نور الدين كيف نتعامل مع الشذوذ هل الشذوذ فطرة فى الطبيعة برنامج نور الدين

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