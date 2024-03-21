مجدي عبدالغني: محمد حمدي يجدد عقده مع بيراميدز رسميا

أعلن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، تجديد تعاقد محمد حمدي مع بيراميدز.

وكتب مجدي عبد الغني، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”، “رسميًا.. بيراميدز يعلن تجديد تعاقده مع محمد حمدي”.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد محمد حمدي في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد زميله المدافع الدولي أسامة جلال في وقت سابق.

ومحمد حمدي يبلغ من العمر ٢٩ عاما ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية.