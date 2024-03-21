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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية التصالح في مخالفات البناء

التصالح
التصالح

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية التصالح على مخالفات البناء وذلك تطبيقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي من المفترض أن يكون خلال الأيام المقبلة.

 

طلبات التظلم على التصالح 


يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به.

وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.  

طلبات التصالح في مخالفات البناء


يقوم المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها.

وبدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى.

وبدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.

وبدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه، وفي القرى 2000 جنيه.

أما بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه. وأكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

وتتراوح  أسعار متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.

التصالح في مخالفات البناء

وبمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.

 

تلقي طلبات التصالح 


تتلقى الجهة الإدارية طلبات التصالح.. بعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، وإخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.

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