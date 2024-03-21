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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا الجمعة.. 4 ظواهر جوية تضرب دولة عربية| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية، أن تشهد المملكة غدا الجمعة نزول أمطار متفرقة فوق السهول الوسطى، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية و فوق الأطلس الكبير، وكذا غرب الواجهة المتوسطية.


وأشارت الأرصاد - بحسب وسائل إعلام مغربية - الي ان درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبيا بكل من شمال المنطقة الشرقية، ومنطقة السايس و الجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و بالقرب من السواحل، مع تناثر غبار أو حبات رملية محلية بكل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والريف ومحليا جنوب البلاد. 


وقالت كذلك " سيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والمنطقة الشرقية و منطقة طنجة، ومحليا قوية نوعا ما بمنطقة السايس، والريف، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.


وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بالأطلسين الكبير والصغير، وما بين 14 و 22 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية و الريف، وستكون ما بين 09 و 15 درجة بباقي المناطق.


أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بالمناطق الشمالية والوسطى، وستكون في انخفاض طفيف بباقي الجهات.


وعن حالة البحر؛ فقد نوهت الي انها سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وأصيلا، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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