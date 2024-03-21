هل أفطر الرسول خلال سفره إلى مكة عام الفتح؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان فصام، وشعر أن الصحابة قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون إليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم، دعا بقدح من الماء فرفعه حتى نظر إليه الصحابة ثم شرب.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان رسول الله صلى الله وسلم، شعر بأثر الصوم في شهر رمضان خلال هجرته إلى المدينة بعد خروجه من مكة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أنه قيل للرسول بعد ذلك إن بعض الناس قد صاموا ليرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة.