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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متصل: هأخذ بثأر ابني من اللي قتـ لوه؟.. وأمين الفتوى يرد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصل حول إن ابنه قتل منذ عدة أشهر ومن قتلوه كان يحسن إليهم، وليس لهم عنده أى حق، وأن ابنه أغلى ما عنده وربنا أمرنا بأخذ الحقوق والثأر، لافتا إلى أنه يريد أخذ ثأر ابنه.

هأخذ بثأر ابنى من اللى قتلوه؟

وقاطعه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال فتوى، اليوم الخميس: "ده موت وبلاء، ابنك مفيش يوم نقص من عمره، ده اجله، هو مات وانت ابتليت، وعليك الصبر علشان تاخذ الاجر، وعليك باللجوء الى الله". 

وتابع: "جرائم الثأر حصدت شباب كثيرة، علينا أن نتقى الله الثأر عادة جاهلية، ولو كل واحد هياخد بتاره هتصبح الأمور فوضى".

خالد الجندي: القرآن الكريم نزل على مرحلتين.. فيديو

خالد الجندي:  القرآن الكريم نزل على مرحلتين

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ربنا سبحانه وتعالى قال فى سورة القدر(إنا إنزلناه)، لافتا إلى أن الآية بدأت بحديث الذات عن الذات.


وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس: "وتلاحظ ان ربنا استخدم فعل أنزلناه، وفى فرق بين انزل يعنى حاجة نزلت مرة واحدة ونزل يعنى بالتدريج والبطء".

واضاف: هناك مرحلتين نزل بهم القرآن الكريم، المرحلة الأولى من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم، وه. مل جاء في قوله سبحانه وتعالى: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ".

الإفتاء الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى جرائم الثأر الشيخ خالد الجندي

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