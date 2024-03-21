الكبير أوي 8 الحلقة 11.. خروج عصابة حزلقوم على طريقة الإرهاب والكباب

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير، العديد من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة بفتح حزلقوم الخزنة والعثور علي الصندوق وكانت المفاجأة في محتوي الصندوق وكان عبارة عن غطاء زجاجة مياه غازية.

واعترف حزلقوم بغلطته لباقي أفراد عصابته وحاول اخراجهم من البنك علي طريقة فيلم الإرهاب والكباب مع الرهائن وبعدها تم القبض عليه.

وفي المحكمة وأثناء محاكمته دخل الكبير واعترف للقاضي أن حزلقوم معه شهادة معاملة أطفال وتم تبرأته من القضية بشكل نهائي.

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it