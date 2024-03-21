عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 11.. خروج عصابة حزلقوم على طريقة الإرهاب والكباب

حزلقوم
حزلقوم

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير، العديد من الأحداث المثيرة.

 

وبدأت الحلقة بفتح حزلقوم الخزنة والعثور علي الصندوق وكانت المفاجأة في محتوي الصندوق وكان عبارة عن غطاء زجاجة مياه غازية.

 

واعترف حزلقوم بغلطته لباقي أفراد عصابته وحاول اخراجهم من البنك علي طريقة فيلم الإرهاب والكباب مع الرهائن وبعدها تم القبض عليه.

 

وفي المحكمة وأثناء محاكمته دخل الكبير واعترف للقاضي أن حزلقوم معه شهادة معاملة أطفال وتم تبرأته من القضية بشكل نهائي.

 

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

حزلقوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

موعد صرف معاش أبريل

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عزاء والدة رانيا فريد شوقي

تعرف على موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل العتاولة .. وقنوات العرض

منى الصبان عضو الرابطة العربية للسينمائيين.. كرمها الرئيس السيسي كنموذج مشرف للمرأة المصرية

أخبار الفن| أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تهرب لهذا السبب .. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى حبر سرى

اليوم.. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى «حبر سرى»

كواليس أول لقاء بين محمد عبده وصباح وعبد السلام النابلسي

أرملة وحش الشاشة .. وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

أخبار الفن| خطوبة صدقي صخر وجيهان شماشرجي في «كامل العدد».. وانتهاء تصوير «الكبير أوي 8»

ترشيحاتنا

خضع لعملية جراحية.. أحمد فهمي يعلن إصابته بمرض القلب

متحدث الرئاسة ينشر صور حضور الرئيس السيسي وقرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية

هل يجوز الإفطار على السجائر في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يوضح

زيلينسكي يناقش تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني مع رئيس الوزراء اليوناني

حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. المفتي يوضح

ونش يسقط فوق سيارتين في التجمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 11.. احتفال جيهان الشماشرجي وصدقي صخر بخطبتهما

التيك توك مقلوب.. حقيقة اختفاء شقيق جبس مصر

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ