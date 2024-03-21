تنبأت بموت جدها.. ليلى عبد اللطيف ترد على اتهامها بأنها مخاوية| فيديو

قالت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج إن والدها كان شيخ أزهري وتوفي وهي بعمر 12 عاما.

وردت ليلى عبد اللطيف، خلال برنامج "العرافة" مع الاعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "المحور"، على الاتهمات الموجهة لها بانها تخاوي الجن، قائلة "أنا إنسانة مؤمنة".

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "أبويا كان عنده الاحساس عالي ولكن لم يكن يخبر احد، ولكن بعمر 12 عاما أبلغت أمي ان جدي سيسافر ولن يعود، واخبرتني انه مسافر للحج وعائد، ولكنه توفى في الحج.

وأضافت: لا أفهم بالتوقعات أو الجن وكل ده انا بعيدة عنه، وفيه ناس سموني ليلى صاحبة الإلهام الخارق.

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