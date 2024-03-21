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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شهر الانتصارات.. موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان 2024

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع «رمضان شهر الانتصارات»، عنوانا لـ الجمعة الثانية من شهر رمضان 2024، الموافق 22 من شهر مارس الجاري. 

«رمضان شهر الانتصارات» موضوع الجمعة الثانية من شهر رمضان

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 35 ) مسجدًا غدا الجمعة الثانية من شهر رمضان، منها ( 25 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855)  مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو  (16)  مليارًا و (947)مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مطروح
1. مسجد الرحمن العصافرة - الحمام
2. مسجد الشيخ يادم – مطروح – الجراولة 
3. مسجد زقاوة  - سيوة 
4. مسجد المهاجرين – الضبعة 
مديرية أوقاف الدقهلية
5. مسجد النور – عزبة الأحرار – مركز المنصورة 
6. مسجد السلام الجمعية – كتامة – مركز طلخا 
7. مسجد الشيخ حمام – البصراط – مركز المنزلة 
8. مسجد صالح بن نافع – العزازنة - دكرنس
مديرية أوقاف دمياط
9. مسجد الهرميل  الوسطاني – كفر سعد 
مديرية أوقاف سوهاج
10. مسجد الحاج عبد الحميد –  جزيرة طما 
11. مسجد الفتاح العليم – البلابيش بحري – دار السلام
12. مسجد الحاج علي ماحي – الكشح – دار السلام 
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد عمار – عزبة عمار - الباجور
14. مسجد آل شلبي – الرمالي – قويسنا 

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مديرية أوقاف أسيوط
15. مسجد محمود مهني – مدينة ديروط
16. مسجد الرحمن – نزلة بلال - ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
17. مسجد محمد عبد النبي  بركات ( القوني ) – مركز حوش عيسى 
18. مسجد التوحيد بالحاجر – مركز كفر الدوار
19. مسجد الرحمن – عزبة صابر العجني النهر بستان – مركز الدلنجات 
20. مسجد التائبين – قرية عبد المنعم رياض – مركز أبو حمص
21. مسجد الشريف – مزرعة 4 فرهاش – مركز حوش عيسى 
22. مسجد التقوى – قرية البوصة – الأمراء – مركز كفر الدوار 
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. مسجد الفتح – قرية شلتوت – ك 64 صحراوي – العامرية ثان 
مديرية أوقاف القليوبية
24. مسجد السلام – بطا -  بنها 
25. مسجد الصحابة – العبور الجديدة – المجد – مدينة العبور 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الشيخ عبود – الغوري – الأربعين 
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الرحمن – عزبة أبو رغية – مناشي أبو صوير الملق - الواسطى
مديرية أوقاف الدقهلية
3. المسجد الكبير – قرية ميت نابت – مركز طلخا 
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد الميري ( الكبير ) – مركز المحمودية 
مديرية أوقاف المنيا
5. مسجد الرحمن - ريدة 
6. مسجد الإصلاح الزراعي – الحوارتة
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الشيخ وعيد – مركز سنورس
مديرية أوقاف الغربية
8. مسجد الصياد – برما – طنطا أول 
مديرية أوقاف الشرقية
9. مسجد المصطفى – الزنكلون
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد السيد البدوي - مطلع المحمودية - مركز أسوان

رمضان رمضان شهر الانتصارات وزارة الأوقاف الجمعة الثانية من شهر رمضان مديرية أوقاف مطروح مديرية اوقاف أسيوط

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