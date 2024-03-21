تقارير عبرية: نتنياهو يفكر في إلغاء مجلس الحرب

كشفت قالت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في إلغاء مجلس الحرب ونقل صلاحياته إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

وأضافت معاريف أن ذلك تم طرحه كحل بعد الأزمة التي أثارها زعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر بالتهديد بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية إذا لم يصبح عضوا في مجلس الحرب.

وذكرت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لن يتردد في الاستقالة من الحكومة إذا حصل ساعر على عضوية مجلس الحرب ولم يحصل هو عليها.

وكان ساعر هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم ينضم إلى مجلس الحرب، متهما الحكومة بعدم امتلاكها خطة واضحة لتدمير قدرات حركة حماس في قطاع غزة.