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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

صدى البلد

إذا كنتي تودين توفير ميزانية العيد نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفسيخ فى المنزل بدون تكاليف  .
 

طريقة عمل الفسيخ
اليكى طريقة تخليل السمك البورى لعمل الفسيخ 
المقادير عمل الفسيخ فى المنزل
كيلو سمك بورى غير مجمد 
- كيس ملح خشن 
- ملعقه كبيرة شطه

طريقة عمل الفسيخ
تحضير الفسيخ 
- اغسلي السمك جيدا ثم يصفى من الماء ويترك 5 او 6 ساعات و اخلطي الملح والشطه واملئي رأس وخياشيم السمكة به جيداً .
ثم احضري كيس بلاستيك وضعى فى القاع أيضا ملح بالشطة وابدئي برص السمك في كيس نايلون وغلقه جيدا ووضعه فى كيس اخر سميك ثم وضعه بداخل علبه ونغطية بورق جرائد لمنع وصول الضوء اليه وبعد اسبوعين يتم فتحه وتقشيره بالسكين وينظف من الرأس والاحشاء ويقدم مع الليمون .

 

 

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